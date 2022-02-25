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В ЛНР заявили, что ВСУ намерены использовать наблюдателей миссии ОБСЕ как живой щит

В ЛНР заявили, что ВСУ намерены использовать международных наблюдателей миссии ОБСЕ как живой щит.

Макрон заявил, что санкции ЕС затронут самых высоких руководителей России
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