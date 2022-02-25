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Военная операция на Украине

В Молдавию с 24 февраля въехало 20 тысяч граждан Украины

Из них 386 обратились с просьбой предоставить убежище

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. В Молдавию с начала специальной операции России на Украине въехало более 20 тыс. граждан соседней страны, из которых 386 обратились с просьбой предоставить убежище. Об этом заявила на брифинге глава МВД Молдавии Анна Ревенко.

"По информации на 14.00 (15.00 мск) в пятницу в республику въехали около 20 743 украинских гражданина, из которых 4 754 - транзитом. Они уже покинули нашу территорию. Только 386 из них попросили предоставить им убежище в нашей стране", - сказала министр. Утром МВД сообщало о 16 тыс. беженцев.

Парламент Молдавии в четверг на экстренном заседании ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней в связи с событиями на Украине. В Окнице, Паланке и Кишиневе организованы центры временного размещения украинских беженцев.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
УкраинаМолдавияВоенная операция на Украине
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