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Военная операция на Украине

В Литве регулятор запретил трансляцию шести российских телеканалов

Санкциям на разные сроки подверглись: "РТР Планета", "Россия 24", "Беларусь 24", "НТВ Мир" - на пять лет, "РБК" и "TVCI" - на три года
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ЛитваРоссияВоенная операция на Украине
СМИ: спецназ ФРГ в экстренном порядке вывез главу разведслужбы БНД из Киева
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