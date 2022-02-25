В Донецке заявили, что киевским силовикам удается поражать жилые кварталы города

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины подвергают Донецк массированным обстрелам и поражают жилые кварталы. Об этом сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в эфире телеканала "Россия-24".

"Донецк подвергается массированным обстрелам со стороны украинских карателей, используются все виды артиллерии. Весь мир знает, что украинские каратели не отвели технику на необходимое расстояние, поэтому пока они успевают добивать и бьют по жилым кварталам, центральным районам, прифронтовой зоне. Все знают, что стреляют не по военным, а густонаселенному городу", - сказал он.