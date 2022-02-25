Швейцария ввела ограничения для подвергшихся новым санкциям ЕС россиян

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Швейцария поддержала санкции Евросоюза в отношении 363 российских физических лиц и четырех организаций. Об этом сообщило в пятницу правительство страны на своем сайте.

Подчеркивается, что правительство Швейцарии расширило действие принятого ранее постановления, нацеленного на предотвращение обхода международных санкций в связи с ситуацией на Украине. Речь идет о том, чтобы "целенаправленные санкции, одобренные Европейским союзом 21 и 23 февраля, не обходились через швейцарскую территорию", пояснили в Берне.

"В этой связи финансовым посредникам в Швейцарии запрещено устанавливать новые деловые отношения с 363 физическими лицами и 4 предприятиями, которые внесены в приложение 3 [к данному постановлению]", - говорится в сообщении.

Финансовым посредникам также вменяется в обязанность "немедленно информировать" Государственный секретариат экономики Швейцарии об имеющихся у них "деловых отношениях с лицами и организациями", вошедшими в список. В Берне отметили, что в настоящее время швейцарские власти работают на усилением действующих ограничений. Кроме того, правительство "приняло к сведению другие санкции, введенные Евросоюзом в отношении России 23 февраля". В этой связи сейчас власти осуществляют "соответствующую адаптацию" постановления, нацеленного на предотвращение обхода международных санкций через территорию Швейцарии.

23 февраля Евросоюз ввел очередной пакет санкций против России. Он состоит из четырех блоков: персональные санкции против 351 депутата Госдумы, 27 физических и юридических лиц страны, ограничение доступа государства и правительства к европейскому финансовому рынку, а также запрет для европейского бизнеса на любые экономические операции с Донецкой и Луганской народными республиками.

Нейтральная Швейцария не является членом Евросоюза, но следует в фарватере его санкционной политики. Постановление о введении санкций, касающихся событий на Украине, последовавших за госпереворотом, было изначально принято в Берне 2 апреля 2014 года. С тех пор швейцарский черный список модифицировался более 30 раз. При этом Швейцария избегает называть свои шаги санкциями: в ее документах говорится, что речь идет о "мерах, направленных на воспрепятствование обходу международных санкций в связи с ситуацией на Украине".