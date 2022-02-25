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СМИ: глава германской разведки лишь покидает Украину

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Глава германской Федеральной разведывательной службы (БНД) Бруно Каль в четверг - в день начала российской операции на Украине - находился в Киеве, покинет страну он лишь в пятницу. Об этом сообщил журнал "Фокус" со ссылкой на источники.

Начало операции в четверг стало сюрпризом для главы БНД, говорится в материале. Он не смог покинуть Украину вместе с дипломатами накануне и только сейчас в сопровождении спецподразделения находится на пути в Польшу. Журнал пишет, что "во второй половине дня" он уже будет на территории ЕС.

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