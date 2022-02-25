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Военная операция на Украине

Великобритания примет встречу лидеров Вишеградской группы по Украине

Саммит запланирован на 8 марта

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Великобритания примет в марте встречу лидеров Вишеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) по Украине. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

По его словам, которые приводит агентство PA Media, Джонсон проведет встречу с главами указанных стран, чтобы "обсудить ситуацию на Украине и помощь Великобритании в обеспечении безопасности в регионе". Саммит запланирован на 8 марта.

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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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УкраинаВеликобританияДжонсон, БорисВоенная операция на Украине
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