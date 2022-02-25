В Чернигове горит здание Службы безопасности Украины

ТАСС, 25 февраля. Пожар начался в здании областного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Чернигове. Об этом в четверг сообщило издание "Общественное Чернигов" со ссылкой на источники в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В здание областного управления СБУ в Чернигове попало два снаряда. Сейчас в здании пожар. Информацию подтвердили в областном управлении ГСЧС", - сообщается в Facebook издания.

В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщало, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.