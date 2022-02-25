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Эстонский парламент рассмотрит отзыв подписи под пограндоговором с Россией

Линия эстонско-российской госграницы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров

ТАЛЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Рийгикогу (парламент Эстонии) принял к рассмотрению законопроект об отзыве подписи под пограничным договором с Россией.

"Отзывом подписи Эстония дала бы сильную оценку российской агрессивной политике и постоянным угрозам в адрес соседей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте Рийгикогу.

Линия эстонско-российской госграницы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание о Тартуском договоре 1920 года. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным.

Переговоры возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.

По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали Эстонии. После вхождения республики в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла ранее, что Тартуский мирный договор, датированный 1920 годом, "является недействительным и принадлежит истории".

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