Минобороны Украины просит жителей Киева "поделиться" дронами

"У тебя есть дрон? Предоставь его в пользование опытным пилотам!" - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на странице министерства в Facebook.

Кроме того, тем, кто умеет использовать дрон, предлагают присоединиться к патрулированию Киева.

Как сообщил в пятницу министр обороны Украины Алексей Резников, со вчерашнего дня в Киеве уже раздали 18 тыс. автоматов добровольцам территориальной обороны.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Утром в четверг Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украины.