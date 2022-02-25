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Военная операция на Украине

Раненых украинских солдат, добровольно сложивших оружие, доставили в больницу в Луганске

Один из них находится в тяжелом состоянии

ЛУГАНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Троих раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), добровольно сдавших оружие, доставили в больницу в Луганске для оказания медицинской помощи, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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У одного из них пуля застряла в районе почки, он находится в тяжелом состоянии и потерял много крови. Другой военнослужащий, которому 18 лет, получил сквозное ранение выше колена, третий ранен в плечо. Жизни обоих опасность не угрожает.

В пятницу Народная милиция ЛНР сообщила, что добровольно сдали оружие 17 украинских военных.

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