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В Эстонию прибыла передовая группа британского воинского контингента

Для усиления многонационального батальона НАТО прибыли шесть танков Challenger 2 и другая бронетехника

ТАЛЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Силы обороны Эстонии сообщили, что передовая группа Уэльской королевской боевой группы вооруженных сил Великобритании прибыла на базу в североэстонский город Тапа в пятницу. Об этом сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии.

"Переброска дополнительных войск показывает, что мы можем положиться на наших союзников и рассчитывать на их помощь даже в самые трудные времена", - заявил командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем.

По его данным, передовая группа включает шесть танков Challenger 2 и другую бронетехнику.

В середине февраля объявили, что в Эстонию в ближайшие недели прибудет Уэльская королевская боевая группа для усиления многонационального батальона НАТО под британским командованием. В настоящий момент Великобритания командует батальоном НАТО в Эстонии численностью 1,2 тыс. человек, из которых около 900 являются подданными королевства. Теперь число британских военнослужащих в республике увеличится до 1,8 тыс. Кроме того, 140 британских военнослужащих сейчас числятся в составе многонационального батальона альянса в Польше под командованием США.

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