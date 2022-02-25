Боррель попросил Китай использовать свое влияние в ситуации с Украиной

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обратился к министру иностранных дел КНР Ван И с просьбой повлиять на ситуацию вокруг Украины. Об этом он сообщил в пятницу по прибытии на экстренное заседание руководителей МИД в Брюсселе.

"Сегодня утром я разговаривал с китайским министром и просил его использовать влияние [Пекина]. Я знаю, что президент [РФ Владимир] Путин разговаривал с председателем [КНР] Си Цзиньпином. Я попросил использовать влияние Китая для обеспечения уважения суверенитета и территориальной целостности всех, в том числе Украины", - заявил Боррель журналистам.

Ранее президент РФ и председатель КНР провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Си Цзиньпин отметил, что он с уважением относится к действиям российского руководства в сложившейся кризисной ситуации. Он также сказал, что Пекин выступает за урегулирование разногласий между Москвой и Киевом путем переговоров.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничто не угрожает.

Утром в четверг Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украины.