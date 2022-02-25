Украинские силовики обстреляли шахту в Макеевке

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Украинские вооруженные силы обстреляли Червоногвардейский район города Макеевка, повредив здания водоканала и вакуумно-насосной станции шахты "Щегловская - Глубокая". Об этом в пятницу сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Сегодня, 25 февраля, на линию "101" оперативно-диспетчерской службы Государственного пожарно-спасательного отряда г. Макеевки поступило сообщение об обстреле ВФУ (Вооруженными формированиями Украины) Червоногвардейского района города. В результате обстрела повреждено остекление зданий водоканала и вакуумно-насосной станции шахты "Щегловская - Глубокая". Во время происшествия на территории шахты находилось 238 человек, из них 89 - в горных выработках", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что на данный момент работы на шахте приостановлены, горняки выведены на поверхность.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало об обстрелах территории республики с применением тяжелого вооружения, в том числе систем реактивного залпового огня "Град". В результате обстрелов ранены мирные жители в Куйбышевском районе Донецка, зафиксированы повреждение газопровода среднего давления в Докучаевске, взрыв с последующим возгоранием нефтебазы в Кировском районе Донецка.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 января. По данным представительства ДНР в СЦКК, за девять дней эскалации ВСУ 522 раза обстреливали территорию республики, из них 408 с применением тяжелого вооружения. Всего было выпущено 6 748 боеприпасов различного калибра. В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.