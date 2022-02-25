Посол Украины в ФРГ: Киев готов к дипломатии, но "речи о капитуляции" не идет

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Украина готова внести свой вклад в деэскалацию напряженности, но речи о капитуляции не идет. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала WELT украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

"Разумеется, правительство Украины готово говорить", - сообщил он. По словам дипломата, Киев "готов внести свой вклад", но только в том случае, если требования России "не будут невыполнимыми". "Мы хотим сделать все, чтобы остановить войну, но не любой ценой", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.