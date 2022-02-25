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Военная операция на Украине

Власти Чехии разрешили передвижение по стране подразделений НАТО

Министр обороны Чехии Яна Чернохова также проинформировала, что Украина пока не вывезла из республики подаренные Киеву 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 152 мм

ПРАГА, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Чехии одобрило в пятницу передвижение по территории республики подразделений других стран НАТО и предоставление им необходимых услуг, например, использование аэродромов для заправки. Об этом сообщила журналистам министр обороны Чехии Яна Чернохова.

"Правительство [в реакции на ситуацию на Украине] одобрило передвижение по территории республики подразделений [других стран] НАТО с предоставлением им необходимых логистических и других видов услуг, например, аэродромов для заправки", - отметила она.

Чернохова также проинформировала, что Украина пока не вывезла из республики подаренные Киеву 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 152 мм. В данный момент Прага и Киев ведут переговоры о том, как их быстрее направить на Украину.

Теги
УкраинаЧехияВоенная операция на Украине
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