Байден выдвинул афроамериканку кандидатом на должность члена Верховного суда США

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в пятницу выдвинул кандидатом на включение в состав Верховного суда афроамериканку Кетанджи Браун Джексон, которая является сейчас судьей апелляционного суда в столичном округе Колумбия.

"Я с гордостью объявляю о выдвижении кандидатуры судьи Кетанджи Браун Джексон на включение в состав Верховного суда США", - сообщил американский лидер в Twitter. Байден назвал Джексон "одним из самых светлых юридических умов страны" и выразил уверенность в том, что она станет "выдающейся судьей" Верховного суда.

В случае утверждения Джексон станет первой женщиной из числа представителей темнокожего населения США в Верховном суде страны. Считается, что она при решении спорных юридических вопросов склонна выступать в поддержку либеральных идей.

Ранее целый ряд политических и общественных деятелей США призвали Байдена выдвинуть представительницу темнокожего населения страны кандидатом на должность члена Верховного суда. Байден еще во время прошлой президентской гонки заявлял о готовности сделать это.

Федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению главы государства. Кандидатуры рассматривают американские сенаторы. Судейские назначения, осуществляемые президентами, - самая "долгоиграющая" и едва ли не самая важная часть их внутриполитического наследия. В состав Верховного суда входят девять человек.

Место в Верховном суде освободится в связи с тем, что один из его членов Стивен Брайер намерен летом уйти в отставку. Он объявил о данных планах в январе.