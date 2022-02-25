Глава МИД Бразилии обсудил с Госсекретарем США ситуацию на Украине

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Бразилии Карлус Франса в пятницу обсудил по телефону с Госсекретарем США Энтони Блинкеном "острый кризис в сфере безопасности на Украине" и дискуссию по данному вопросу в рамках Совбеза ООН. Об этом сообщает пресс-служба бразильского дипведомства.

"Министры обсудили, что можно предпринять для того, чтобы завершить текущие военные операции, восстановить мир и прекратить дальнейшие страдания мирного населения от последствий конфликта", - говорится в публикации в Twitter МИД Бразилии. По информации внешнеполитического ведомства, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее МИД Бразилии выступил с заявлением, в котором призвал избегать эскалации на востоке Украины и выполнять минские соглашения. Отдельно подчеркивалось, что решение данного кризиса должно происходить "с учетом законных интересов России и Украины в области безопасности и уважения Устава ООН".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.