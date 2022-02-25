ЕС принял второй пакет санкций, включая ограничительные меры против Путина и Лаврова

РИГА, 25 февраля. /ТАСС/. Совет по иностранным делам ЕС принял в пятницу второй пакет антироссийских санкций, включающий ограничительные меры в отношении президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Совет ЕС по иностранным делам только что одобрил второй пакет санкций, включая финансовые санкции против президента России Путина и министра иностранных дел Лаврова, - проинформировал он. - Готовится третий пакет".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.