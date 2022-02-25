Советник офиса президента Украины сообщил, что Зеленский находится в Киеве

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский находится в Киеве, он работает круглосуточно и в курсе того, что происходит в стране. Об этом в пятницу заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк на брифинге, видеозапись которого разместила в своем Telegram-канале администрация украинского лидера.

"Президент Зеленский, подчеркиваю, находится в Киеве, - заявил Подоляк. - Вчера, позавчера, сегодня, он работает круглосуточно, у него постоянные встречи и с другим руководством страны, и с кабинетом министров, и с депутатами, а также постоянные консультации с мировыми лидерами".

"Президент Зеленский постоянно находится в курсе того, что происходит в стране, и принимает оперативные решения по управлению государством", - сказал советник главы офиса президента Украины.