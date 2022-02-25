СМИ: Пекин обвинил Тайбэй в эксплуатации ситуации на Украине

ПЕКИН, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Китая обвинили правящую на острове Тайвань Демократическую прогрессивную партию в эксплуатации ситуации на Украине. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на официального представителя Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуана.

Ранее администрация острова Тайвань заявила о намерении присоединиться к международным экономическим санкциям в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине.

"Демократическая прогрессивная партия неправомерно пользуется ситуацией на Украине, что является еще одним свидетельством ее решимости добиваться "независимости Тайваня", делая ставку на иностранные силы", - заявил Ма Сяогуан.

Он также подчеркнул, что независимость Тайваня - это тупиковый путь, и призвал страны придерживаться принципа "одного Китая".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.