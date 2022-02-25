Глава ЛНР заявил, что сотни военнослужащих Украины сложили в Донбассе оружие

ЛУГАНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Сотни украинских военнослужащих прекратили сопротивление в Донбассе и сложили оружие. Об этом заявил в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник.

"После начала военной операции по освобождению Донбасса уже сотни бойцов вооруженных сил Украины приняли единственно правильное решение - прекратили сопротивление, сложили оружие и перестали выполнять преступные приказы киевского режима. С каждым часом таких солдат и офицеров ВСУ (Вооруженных сил Украины) становится все больше", - сказал он.

По словам Пасечника, прекратившим сопротивление украинским военным "оказана вся необходимая помощь". Он также гарантировал, что после окончания военных действий, "все военнослужащие будут отпущены и вернутся домой - к своим родным и близким".