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Военная операция на Украине

Глава ЛНР заявил, что сотни военнослужащих Украины сложили в Донбассе оружие

По словам Леонида Пасечника, прекратившим сопротивление украинским военным "оказана вся необходимая помощь"

ЛУГАНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Сотни украинских военнослужащих прекратили сопротивление в Донбассе и сложили оружие. Об этом заявил в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник.

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"После начала военной операции по освобождению Донбасса уже сотни бойцов вооруженных сил Украины приняли единственно правильное решение - прекратили сопротивление, сложили оружие и перестали выполнять преступные приказы киевского режима. С каждым часом таких солдат и офицеров ВСУ (Вооруженных сил Украины) становится все больше", - сказал он.

По словам Пасечника, прекратившим сопротивление украинским военным "оказана вся необходимая помощь". Он также гарантировал, что после окончания военных действий, "все военнослужащие будут отпущены и вернутся домой - к своим родным и близким".

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