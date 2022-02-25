Власти Украины возобновили работу КПП на границе с Приднестровьем

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Украины возобновили работу всех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на приднестровском участке границы с Молдавией. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте МВД непризнанного Приднестровья.

"На въезд в Приднестровье пропускают всех желающих. У граждан иностранных государств, въезжающих в нашу республику либо следующих транзитом, не требуют загранпаспорта. Детей и несовершеннолетних подростков пропускают по свидетельству о рождении. Те, кто следует с домашними животными, не обязаны предъявлять ветеринарные документы на питомцев", - говорится в документе. В нем отмечено, что на территорию Украины пропускают тех, у кого есть внутренний украинский паспорт с пропиской.

Как сообщил созданный здесь оперативный штаб по оказанию содействия прибывающим украинским гражданам, для них развернут пункт приема в гостиницах городов Тирасполь, Дубоссары и Каменка. Всего за сутки в Приднестровье прибыло около 4,3 тыс. украинских граждан, из которых около сотни было размещено по их просьбе в пунктах приема, остальные поселились у родственников или уехали на правый берег Днестра.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.