Украинские порты переходят под усиленную охрану

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Все порты Украины переходят под усиленную охрану на период действия военного положения. Об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Порты Украины переходят под усиленную охрану. Кабинет министров установил уровень охраны "3" в морских и речных портах Украины, портовых средствах, судах, которые имеют право плавания под государственным флагом Украины на период действия военного положения", - сказал он на брифинге в Киеве, видеозапись которого была распространена в его Telegram-канале.

Один из трех уровней охраны устанавливается властями в зависимости от информации об угрозе или степени ее неизбежности, а также потенциальных последствий происшествия.

Верховная рада 24 февраля ввела военное положение на всей территории Украины.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.