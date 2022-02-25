Зеленский опроверг свой отъезд из Киева

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео в своем Telegram-канале, где стоит в правительственном квартале столицы, опровергнув, таким образом, слухи об отъезде из Киева.

На видео Зеленский стоит в окружении премьер-министра Дениса Шмыгаля, советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, руководителя офиса президента Андрея Ермака и главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Всем добрый вечер. Лидер фракции тут, глава офиса президента тут, премьер-министр Шмыгаль тут, Подоляк тут, президент тут. Наши военные тут. Граждане общества тут. Все мы тут. Защищаем нашу независимость, наше государство. И так будет и дальше", - сказал Зеленский.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

В четверг утром Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщало, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничто не угрожает, заверили в ведомстве.