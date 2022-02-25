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Военная операция на Украине

МИД Литвы: страны Балтии стремятся создать неформальный альянс по поддержке Киева

В министерстве считают, что необходимо продолжать помогать Киеву поставками оружия и выделением финансовых ресурсов

ВИЛЬНЮС, 25 февраля. /ТАСС/. Литва, Латвия и Эстония работают над тем, чтобы создать неформальный альянс стран, которые готовы оказывать Украине реальную помощь. Об этом в пятницу агентству ELTA сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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"Круг стран, согласных поддержать Украину конкретными действиями, благодаря интенсивным усилиям Литвы и других стран Балтии ширится, - сказал он. - Мы с коллегами хотели бы создать европейский, трансатлантический альянс помогающих Украине государств".

По словам Ландсбергиса, необходимо продолжать помогать Киеву поставками оружия и выделением финансовых ресурсов. "Все больше стран присоединяются к этому. Недавно Франция сообщила, что поставит оружие", - утверждал глава МИД.

Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Киеву "элементы вооружения", не уточнив, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона отметила, что это было летальное оружие советского производства. В феврале 2019 года Вильнюс передал Украине снятые с вооружения боеприпасы - более 1 млн патронов к автоматам советского производства. В октябре 2021 года кабмин Литвы одобрил поставку Украине бронежилетов и баллистических (разгрузочных) поясов стоимостью €676 тыс. В текущем месяце Украина получила из Литвы партию переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

В четверг Минобороны Литвы сообщило, что в ближайшие дни передаст Украине автоматы и боеприпасы к ним.

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ЭстонияУкраинаЛатвияЛитваВоенная операция на Украине
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