НАТО намерена предоставить Украине, Грузии, Молдавии и Боснии и Герцеговине больше помощи

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. НАТО продолжит помогать Украине и усилит поддержку Грузии, Молдавии, Боснии и Герцеговины в реализации ими демократических реформ. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам экстренного саммита альянса в онлайн-формате.

"Мы четко дали понять, что продолжим оказывать поддержку Украине. Кремль пытается сделать так, чтобы мы меньше помогали нашим партнерам. Ответом должно стать увеличение помощи Грузии, Молдавии и Боснии и Герцеговине для продвижения демократических реформ с целью продолжения свободно выбранного ими пути", - отметил Столтенберг.

НАТО продолжит поставлять оружие Украине, а также помогать финансово, заявил Столтенберг.

"НАТО готова продолжать предоставлять финансовую, военную и гуманитарную поддержку Украине", - сказал он. Ранее Столтенберг, выступая на открытии экстренного саммита альянса, подчеркнул, что союзники по НАТО солидарны с Украиной и полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность этой страны.

Большую часть сил реагирования НАТО, уровень готовности которых повышен, составляют военные США со значительными контингентами Франции и ФРГ.

Столтенберг верит, что война на Украине не распространится на НАТО, для этого альянс наращивает военное присутствие на востоке.