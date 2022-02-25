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Санкции в отношении России
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Лондон вводит санкции против Путина и Лаврова

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после операции РФ на Украине невозможно говорить о "нормализации отношений" между Лондоном и Москвой
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон EPA-EFE/Simon Dawson /10 DOWNING STREET
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© EPA-EFE/Simon Dawson /10 DOWNING STREET

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Великобритания очень скоро введет санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с лидерами НАТО.

"Премьер-министр призвал лидеров [НАТО] предпринять немедленные действия против [использования в России платежной системы] SWIFT", - заявил Джонсон. По его словам, Лондон введет "очень скоро санкции против президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в дополнение к санкционному пакету, которые Великобритания объявила накануне". В чем именно будут заключаться рестрикции, не уточняется.

Джонсон заявил о невозможности нормализации отношений с Россией в свете операции на Украине.

"Он [Джонсон] добавил, что после действий России никакой нормализации отношений не может быть", - говорится в распространенном в пятницу заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Теги
ВеликобританияРоссияСанкции в отношении РоссииДжонсон, Борис
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