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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В Иране заявили, что будут обогащать уран до 20% даже при возвращении к ядерной сделке

Обогащение в настоящий момент осуществляется до 60%, отметил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами

ТЕГЕРАН, 25 февраля. /ТАСС/. Иран намерен обогащать уран до 20% даже в случае возвращения к ядерной сделке. Об этом заявил в пятницу глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Обогащение [в настоящий момент] осуществляется до 60%, это побудило Запад ускорить переговорный процесс, - сказал он. - В случае отмены санкций обогащение продолжится до уровня 20%".

Иран начал обогащение урана до 60% в ответ на диверсию на ядерном объекте в городе Натанз 11 апреля 2021, которую, по версии Тегерана, совершил Израиль. Представители иранских властей неоднократно заявляли, что обогащение осуществляется в мирных целях и под надзором МАГАТЭ. Согласно одобренной в 2015 году ядерной сделке, Иран имеет право обогащать атом не более чем до 3,67%.

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ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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