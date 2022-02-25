Глава ДНР заявил, что украинские военные продолжают сдаваться

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие продолжают сдаваться силам Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил в пятницу ее глава Денис Пушилин. Он призвал остальных украинских военных в Донбассе последовать их примеру.

"Увеличивается поток бывших украинских военнослужащих, которые добровольно сдались в плен. Они приняли верное решение - сложить оружие, а не стрелять в жителей Донбасса", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Каждый из пленных подписывает согласие не принимать участие в боевых действиях, и после этого для них война заканчивается. По окончании боевых действий они смогут вернуться домой, заверил глава ДНР.

"Предлагаю последовать их примеру всем военнослужащим вооруженных формирований Украины. Кто не сложит оружие, будет уничтожен. Времени на принятие верного решения осталось мало", - заявил Пушилин.