Новые санкции против России и переговоры о переговорах. Что происходит вокруг Украины

Второй день продолжается объявленная президентом России Владимиром Путиным специальная военная операция на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация страны.

На этом фоне Запад продолжает санкционную политику против РФ. Также приостановлено членство России в Совете Европы.

Кроме того, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении предложил Путину сесть за стол переговоров. В Кремле на это сообщили, что президент РФ готов направить российскую делегацию на эти переговоры. Однако, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Киев в ответ на идею переговоров в Минске предложил Варшаву, потом ушел со связи.

ТАСС собрал главное о событиях вокруг спецоперации за день.

Продвижение войск

Вооруженные силы ДНР и ЛНР продвигаются к административным границам Донецкой и Луганской областей. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, до выхода к ним остаются "считанные дни". Группировка войск Луганской Народной республики продвинулась на глубину до 21 километра и овладела населенным пунктом Трехизбенка. Соединения и воинские части Донецкой Народной республики, прорвав оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе.

При этом Донецк подвергся артиллерийскому удару, основной урон пришелся на спасательный центр МЧС ДНР. Личный состав вовремя отправился в укрытие, ранен мирный житель. Вооруженные силы Украины также обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" поселок Донецкий в пригороде Луганска, всего же зафиксировано три обстрела.

Как сообщили в Минобороны РФ, российские военные блокировали Киев с запада, заняли аэродром Гостомель в 7 км от Киева. ВС РФ также заблокировали Чернигов, Сумы и Конотоп.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, вооруженные силы Украины практически не участвуют в столкновениях, сопротивление оказывают только батальоны националистов.

Возможность переговоров

Владимир Зеленский, по словам его советника Михаила Подоляка, готов обсуждать нейтральный статус Украины и сесть за стол переговоров. На этом фоне Кремль выразил готовность отправить в Минск переговорную группу из представителей министерств обороны и иностранных дел, а также администрации президента. А Александр Лукашенко заверил Путина в телефонном разговоре, что готов создать все условия для переговорного процесса.

Киев затягивает решение о начале переговоров. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сначала украинское руководство предложило провести переговоры в Варшаве, а получив отказ, и вовсе перестало выходить на связь.

Обсуждая ход спецоперации с членами Совбеза, Владимир Путин обратился к украинским военным с призывом "брать власть в свои руки". Президент России заявил, что не ждет договоренностей с "шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

Ситуация на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям сделать запасы еды, воды и вещей первой необходимости. Министерство образования Украины объявило в пятницу о приостановке по всей стране учебного процесса на две недели.

На границе Украины с Молдавией многокилометровые очереди из беженцев.

Владимир Зеленский в очередном обращении призвал европейцев с боевым опытом приехать на Украину, чтобы "защитить Европу".

Международная реакция и санкции

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Евросоюз согласовал "самый жесткий в истории" пакет санкций против России, которые затронут поставки запчастей для воздушных судов. По данным немецкого телеканала n-tv, он предусматривает в том числе персональные санкции для Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, но там нет отключения России от системы SWIFT.

При этом персональные санкции против президента РФ и главы МИД очень скоро намерена ввести Великобритания, говорится в заявлении, распространенном в пятницу канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с лидерами НАТО.

Кроме того, по инициативе Украины и Польши приостановлено членство России в Совете Европы. Однако РФ остается членом организации и участником ее конвенций.

Польша и Чехия закрывают свое воздушное пространство для российских авиалиний с 02:00 мск 26 февраля.

При этом Грузия объявила, что антироссийские санкции не поддерживает. Как объяснил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, Грузии и ее народу такое решение нанесло бы еще больший ущерб.

Ответ России

С 11:00 мск пятницы, 25 февраля, введено ограничение на использование воздушного пространства РФ самолетами Великобритании. Так Росавиация отреагировала на решение британских властей запретить полеты в королевство "Аэрофлоту". Причем над Россией теперь не смогут пролететь не только самолеты британских авиакомпаний, но и суда, которые хоть как-то связаны с Великобританией.

Кроме того, Роскомнадзор с 25 февраля частично ограничивает доступ к социальной сети Facebook из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека. До этого соцсеть наложила ограничения на официальные аккаунты телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру". Роскомнадзор потребовал администрацию Meta Platforms снять введенные Facebook ограничения в отношении СМИ и объяснить причину их введения. Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали.

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