{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вице-президент Meta заявил об отказе компании исполнять требования российских властей

Речь идет о снятии ограничений с аккаунтов телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру"
Вице-президент Meta Ник Клегг EPA/WILL OLIVER
Описание
Вице-президент Meta Ник Клегг
© EPA/WILL OLIVER

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Компания Meta отказалась исполнять требования российских властей снять ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру" в принадлежащей ей социальной сети Facebook. Об этом в пятницу заявил один из вице-президентов компании Ник Клегг.

"Вчера российские власти приказали нам остановить независимый факт-чекинг и установление пометок в постах Facebook от четырех принадлежащих государству новостных организаций. Мы отказались, как результат они ограничили использование наших сервисов", - написал он в Twitter.

Теги
СШАРоссия
Санкции в отношении России
Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова, их счета заморожены
Читать полностью