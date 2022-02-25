Вице-президент Meta заявил об отказе компании исполнять требования российских властей

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Компания Meta отказалась исполнять требования российских властей снять ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру" в принадлежащей ей социальной сети Facebook. Об этом в пятницу заявил один из вице-президентов компании Ник Клегг.

"Вчера российские власти приказали нам остановить независимый факт-чекинг и установление пометок в постах Facebook от четырех принадлежащих государству новостных организаций. Мы отказались, как результат они ограничили использование наших сервисов", - написал он в Twitter.