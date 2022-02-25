Спикер парламента Сербии: Запад забывает, что международное право было нарушено в Косове

БЕЛГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Западное сообщество убеждает Сербию, что происходящее на Украине - "грубейшее нарушение международного права", однако забывает, что международное право было нарушено в Косове и Метохии. Об этом заявил в пятницу спикер парламента Сербии Ивица Дачич в совместном обращении к гражданам с президентом страны Александаром Вучичем.

"Сегодня нас [с Запада], как будто мы наивные и глупые, убеждают, что происходит грубое нарушение международного права и территориальной целостности. Как будто ничего на территории бывшей Югославии и нынешней Сербии не произошло, и как будто наше осуждение России сегодня вернет нам Косово, вернет принцип территориальной целостности. Все было в Косове, как вам не стыдно сегодня говорить, что Сербия угрожает мировому миропорядку тем, что не поддерживает осуждение России?" - задал вопрос Дачич.

"Что нам принесет осуждение России? США отзовут признание Косова, перестанут требовать принять Косово в международные организации? <...> Или что, мы не войдем в ЕС в 2030 году, а в 2050-м? Мы защищаем интересы Сербии, решение президента и Совета безопасности глубоко ответственно", - подчеркнул он.

"Если бы мы ввели санкции и испортили отношения с Россией и Китаем, мы бы срубили ветку, на которой сидим и защищаем нашу территориальную целостность. Когда за прошедшие 10 лет президент или я звонили кому-нибудь с просьбой о помощи, кто, как вы думаете, единственный поднимал трубку? Вы хотите, чтобы и этот перестал брать трубку?" - спросил Дачич у журналистов.

Ранее Вучич в обращении к нации сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России. Вучич также заявил, что Сербия временно прекращает учения армии и полиции со всеми иностранными партнерами. Он отметил, что Сербия считает и Россию, и Украину братскими странами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы и готова оказывать гуманитарную помощь Украине.