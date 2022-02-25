FT: главу BP вызвали в правительство Британии из-за доли компании в "Роснефти"

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Исполнительный директор нефтегазовой корпорации BP Бернард Луни был вызван в кабинет министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенга для обсуждения деятельности компании в России. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, на встрече Квартенг выразил озабоченность британских властей тем, что BP сохраняет 19,75%-ю долю в капитале "Роснефти", а также поинтересовался бизнес-планами корпорации в России. "Представитель BP покинул встречу без тени сомнений относительно степени обеспокоенности правительства Соединенного Королевства", - отметило издание.

Как добавила газета, Квартенг также остался недоволен тем, что Луни входит в состав попечительского совета Русского географического общества. Ранее оппозиционные депутаты от Лейбористской партии и "Либеральных демократов" призвали BP отказаться от доли в "Роснефти" на фоне российской операции на Украине. Согласно источникам "Файнэншл таймс", в случае возникновения у BP желания продать свою долю в "Роснефти" компания может столкнуться с трудностями при поиске потенциального покупателя, учитывая новые санкции против России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.