СМИ: Франция направит 500 военных в Румынию и 200 - в Эстонию

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Франция планирует в марте направить 500 военнослужащих в Румынию и 200 - в Эстонию. Об этом сообщил в пятницу телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец.

По его информации, в начале марта 200 военных будут дислоцированы в Эстонии, а в середине марта боевая группа из 500 французских военных будет развернута в Румынии. Также отмечается, что в патрулировании неба над странами Балтии будет задействован французский многоцелевой истребитель Mirage 2000.

По информации Елисейского дворца, в воздушных миссиях над европейскими странами примут участие два многоцелевых истребителя Rafale.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.