Президент Болгарии уверен, что РФ победит в результате военной операции на Украине

ВАРШАВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия, "наиболее вероятно", победит в результате военной операции на Украине. Уверенность в этом выразил в пятницу президент Болгарии Румен Радев на брифинге по итогам встречи лидеров стран "Бухарестской девятки" (Б-9), которые собрались в Варшаве на внеочередном саммите, посвященном ситуации на Украине.

"Сегодня вечером мы обсудили многие аспекты этого кризиса. Но мы должны иметь в виду, что, наиболее вероятно, это очевидно, Российская Федерация выиграет эту войну", - сказал он.

Радев подчеркнул, что "европейская архитектура безопасности развалилась". "Наша обязанность - глубоко проанализировать, каковы причины коллапса этой системы, какие кратко- и долгосрочные меры мы должны принять, чтобы перестроить нашу систему европейской безопасности. Это наша ответственность", - заявил он.

Членами "Бухарестской девятки" являются входящие в НАТО Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония. На саммит в Варшаве прибыли все главы стран объединения, кроме лидеров Румынии и Чехии, которые присоединились удаленно. На саммит также приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.