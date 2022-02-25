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Молния

Китай выступает за уважение суверенитета всех стран, в том числе Украины

Китай выступает за уважение суверенитета всех стран, в том числе Украины - МИД КНР.

Санкции в отношении России
Госдеп: США не видят готовности РФ к деэскалации по Украине
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