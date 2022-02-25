Абхазия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик

СУХУМ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал в пятницу указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в обращении Бжании к соотечественникам, опубликованном на официальном сайте президента. Президент также выступил в эфире государственного телевидения.

"Сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики. Абсолютно уверен, что все абхазское общество поддерживает это решение", - сказал Бжания.

Президент сообщил, что поручил правительству Республики Абхазия "начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными народными республиками и установлении с ними дипломатических отношений".

Президент Абхазии отметил, что, подписал указы о признании республик Донбасса, следуя "духу дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая безопасного и устойчивого развития". "Как и все граждане Республики Абхазия, считаю решение нашего союзника о признании независимости справедливым со всех точек зрения, а начатую специальную военную операцию - абсолютно оправданной. Безопасность Российской Федерации - это наша с вами безопасность, уважаемые граждане Абхазии", - добавил Бжания.

Президент отметил, что "агрессия Украины происходила и пока еще происходит при прямом поощрении Запада, как это было почти 30 лет назад, когда Грузия пыталась навсегда покончить с абхазами". "Необходимо всегда помнить, что всякая несправедливость рано или поздно пресекается <...>", - сказал Бжания.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, позже с этими республиками были установлены дипотношения. В четверг Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.