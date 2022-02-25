Госдеп: диалог с РФ по международной безопасности не относится к ближайшим приоритетам

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Возобновление переговоров с Россией по международной безопасности не входит в число ближайших приоритетов Соединенных Штатов. Об этом заявил в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Это не является нашим ближайшим приоритетом", - сказал он на регулярном брифинге для журналистов, отвечая на вопрос ТАСС.

Прайс подчеркнул, что ближайший приоритет США - это "как можно скорее положить конец" нынешней военной операции РФ на Украине. "До начала этой ненужной войны мы сделали подлинное, добросовестное предложение вместе с нашими союзниками и партнерами обсудить с Российской Федерацией некоторые сферы, где, как мы думали, мы можем достичь прогресса на встречной основе. Это были бы дискуссии о более широкой архитектуре европейской безопасности <...>", - заявил Прайс.

Он напомнил, что такие переговоры велись, в частности, посредством обмена письменными предложениями по безопасности. "Кульминацией всего этого стало то, что мы сейчас видим: вторжение России на Украину, которое, возможно, планировалось с самого начала", - заявил Прайс.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва еще до начала операции на Украине получила отказ Вашингтона от переговоров по безопасности.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.