СМИ: ВСУ покинули административный центр Луганской области

ЛУГАНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с военной техникой покинули Севердонецк, который является временным административным центром территории Луганской области, подконтрольной властям в Киеве. Об этом сообщило в пятницу агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ) со ссылкой на местных жителей.

По их словам, украинские военные также покинули город Старобельск, расположенный рядом с Северодонецком.

"Всушники на технике уехали из Старобельска и Северодонецка. Одна колонна отправилась в сторону Рубежного, другая - в сторону Новоайдара", - приводит агентство ЛИЦ свидетельства людей, проживающих в районе Северодонецка и Старобельска.

Ранее в пятницу представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что подразделения ЛНР на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров. Конашенков также сообщил, что группировка войск Донецкой Народной Республики в направлении Волновахи продвинулась на 11 километров.