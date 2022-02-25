Власти США считают возможным переход Киева под контроль России

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Киев может перейти под контроль России. Такое мнение высказала в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее попросили прокомментировать возможность перехода Киева под контроль РФ и потенциальные действия США в связи с этим. "Падение Киева - это реальная возможность. И мы продолжаем наблюдать за тем, как Россия продвигается вперед, даже когда мы видим сопротивление на местах, российские ВС продолжают продвигаться к Киеву. Так что такая реальная возможность существует. Я просто не собираюсь сейчас вдаваться в гипотезы о том, как это будет выглядеть и какова будет наша реакция", - сказала Псаки.

Контакты США и России

Команда по национальной безопасности США сохраняет набор возможностей для контактов с Россией по соответствующим темам, заявила Псаки в ответ на вопрос о том, имеются ли у США возможности контактов с Россией в нынешней ситуации.

"Сейчас не подходящий для этого момент. Я не буду говорить "никогда", он [Байден] так не считает. Но они активно развивают наступление на Украину, на ее столицу, хотят сбросить власть. Это не тот момент, когда президент Байден мог бы провести дипломатические контакты с президентом Путиным", - сказала она.