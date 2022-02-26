МИД Турции попросил открыть воздушный коридор для эвакуации своих граждан из Украины

АНКАРА, 25 февраля. /ТАСС/. Турция обратилась к России и Украине с просьбой открыть воздушный коридор для эвакуации своих граждан. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV .

"В настоящий момент мы проводим переговоры с автобусными компаниями, но сейчас трудность состоит не в транспортных средствах, а в шоферах, так как желающих вернуться обратно много. <...> Мы выступили с инициативой по открытию воздушного коридора как перед Россией, так и Украиной. Мы также готовы к эвакуации граждан по морю", - подчеркнул он.

Чавушоглу также выступил с утверждением, что президент Турции Тайип Эрдоган продолжает поддерживать тесный диалог как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским. В предыдущий раз Эрдоган проводил телефонные переговоры с Путиным и Зеленским 23 и 24 февраля соответственно.

Кроме того, глава МИД Турции напомнил о готовности Анкары провести встречу президентов РФ и Украины на своей территории, "если они изъявят соответствующее желание".