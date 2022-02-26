США намерены ввести санкции против Путина и Лаврова

"После телефонного разговора, который президент [США Джо] Байден провел с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, и синхронно с решением наших европейских союзников Соединенные Штаты присоединятся к ним и введут санкции против президента Путина и министра иностранных дел Лаврова, а также группы чиновников России, отвечающих за вопросы национальной безопасности. Я ожидаю, что мы объявим более конкретные детали позднее сегодня", - сказала она.

На вопрос о том, почему позиция США в этом вопросе изменилась за один день, поскольку еще в четверг Байден подчеркивал, что такой шаг только рассматривается, Псаки отметила, что "это изучалось и рассматривалось в течение уже какого-то времени". При этом "с самого начала этого конфликта и даже до того" Байден руководствовался соображениями о том, что США должны "предпринять шаги совместно с европейскими партнерами". "Решение было принято в последние 24 часа вместе с европейскими союзниками и партнерами", - подчеркнула она. По мнению Псаки, эти совместные меры США и их европейских союзников "посылают четкий сигнал относительно силы противостояния действиям президента Путина".

Ей был задан вопрос о том, будут ли санкции включать в себя запрет на въезд в США. "Я полагаю, что это будет частью американского компонента [санкций], да", - ответила представитель Белого дома. При этом на уточняющий вопрос о том, значит ли это, что российскому лидеру будет запрещен въезд в США, Псаки ответила, что "позднее сегодня будет представлено больше деталей". "Если очень мало примеров того, чтобы такое делалось, как вы знаете, но это является стандартным компонентом", - добавила она.

Ранее Евросоюз утвердил второй пакет санкций против России из-за военной операции на Украине, который включает, в частности, меры в отношении президента страны Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Правительство Великобритании также ввело санкции против президента и министра иностранных дел РФ.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.