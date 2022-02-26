FT: Зеленский обратился к Беннету с просьбой стать посредником в переговорах с Россией

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой стать посредником на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Издание предполагает, что подобная просьба может быть вызвана отношениями "стратегического партнерства" Израиля и России в Сирии и других местах.

На данный момент не ясно, согласится ли Беннет исполнять эту роль, уточняет издание.

В пятницу пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский согласился на предложение Путина и готов говорить о мире и прекращении огня. Он добавил, что стороны консультируются о месте и времени переговорного процесса.

Президент России 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.