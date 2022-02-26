Минфин США разрешил финансовые операции с афганскими правительственными учреждениями

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов США разрешило международным гуманитарным организациям и частным компаниям проведение финансовых операций с афганскими правительственными учреждениями. Об этом говорится в выданной ведомством в пятницу специальной генеральной лицензии.

В ней отмечается, что разрешение распространяется на "все сделки, связанные с Афганистаном или правительственными учреждениями Афганистана". При этом остается в силе запрет на осуществление финансовых транзакций представителям движения "Талибан", "Сети Хаккани" (запрещены в РФ) и связанным с ними субъектам, а также занимающим высокий пост в составе афганского истеблишмента лицам, находящимся под санкциями США. Из-под действия этого запрета выведены транзакции с целью уплаты налогов, сборов, таможенных пошлин, покупки или получения разрешений или оплаты коммунальных услуг, связанных с определенной [гуманитарной] деятельностью.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.