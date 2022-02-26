США выразили готовность встретиться с российскими представителями

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы встретиться с представителями России в том случае, если РФ будет готова "остановиться" и прекратить спецоперацию на Украине, сообщила в субботу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Если Россия готова остановиться, если Россия готова вернуться к столу переговоров, США, естественно, будут готовы встретиться с российскими представителями и постараться каким-то образом деэскалировать ситуацию", - сказала она в эфире телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).

США никогда не собирались и не собираются поставлять украинским военным "оружие, с помощью которого они могли бы напасть на Россию", заявила Нуланд.

"Мы никогда не собирались и сейчас не собираемся отправлять на Украину оружие, с помощью которого они могли бы напасть на Россию", - сказала она.