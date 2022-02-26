ЕС ввел санкции против Путина и Лаврова

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Евросоюз ввел санкции против 98 граждан России, включая президента Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова, из-за военной операции на Украине. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в ночь на субботу опубликованы соответствующие нормативные акты.

"Ввиду серьезности ситуации Совет считает, что члены Совета национальной безопасности, которые поддержали немедленное признание Россией двух самопровозглашенных республик Донецкой и Луганской, должны быть добавлены в список физических, юридических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры. Кроме того, в этот список должны быть включены лица, которые способствовали российской военной агрессии со стороны Белоруссии, а также те члены Госудумы, которые ратифицировали решения правительства о "Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республики и между Российской", - отмечается в нем.