ЕС включил в черный список Мишустина, Медведева, Колокольцева

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. ЕС включил в черный список президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева в черный список из-за военной операции на Украине. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в ночь на субботу опубликованы соответствующие нормативные акты. Всего в список включены 98 представителей руководства страны, парламентариев, чиновников России, а также высокопоставленных военных , командующих пограничными базами и различными частями в Белоруссии.

"Ввиду серьезности ситуации Совет считает, что члены Совета национальной безопасности, которые поддержали немедленное признание Россией двух самопровозглашенных республик Донецкой и Луганской, должны быть добавлены в список физических, юридических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры. Кроме того, в этот список должны быть включены лица, которые способствовали российской военной агрессии со стороны Белоруссии, а также те члены Госдумы, которые ратифицировали решения правительства о "Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республики и между Российской федерацией и Луганской народной республикой", - отмечается в нем.

К заявлению приложен список из 98 фамилий всех включенных в черный список ЕС, число фигурантов которого таким образом увеличилось до 670 человек.