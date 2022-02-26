Минфин США заявил о санкциях Госдепа против Путина, Лаврова, Шойгу, Герасимова

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели в пятницу санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и других членов Совета безопасности России. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства финансов США.

"Сегодня Соединенные Штаты в координации с союзниками и партнерами продолжили давать решительный ответ на необоснованное, неспровоцированное и заранее спланированное вторжение России на Украину и ввели санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также других членов Совета безопасности России", - говорится в документе.

По его данным, Сергей Шойгу и Валерий Герасимов также попали в черный список Госдепартамента. Ограничения против них были введены на основании указа президента США Джо Байдена от 15 апреля 2021 года, касающегося "определенных видов причиняющей вред деятельности правительства Российской Федерации за рубежом".

"Мы едины с нашими международными союзниками и партнерами в том, чтобы Россия заплатила суровую экономическую и дипломатическую цену за свое дальнейшее вторжение на Украину. В случае необходимости мы готовы наложить на Россию дополнительные расходы за ее ужасающее поведение на мировой арене", - утверждала министр финансов США Джанет Йеллен в связи с введением рестрикций.

Как полагают в Минфине, действия США "демонстрируют, что санкции продолжат наносить прямые удары по тем, кто несет наибольшую ответственность за враждебные действия России против ее соседей, в том числе по наиболее могущественным и богатым российским элитам".

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами, которым также запрещен въезд в страну.