Постпред Китая при ООН выразил обеспокоенность последними событиями на Украине

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. События на Украине вызывают в Китае глубокую обеспокоенность и достигли точки, которую Пекин не хотел увидеть. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Китай глубоко обеспокоен последними событиями в связи с ситуацией на Украине, которые сейчас подошли к такой точке, которую мы не хотели увидеть, - сказал он. - Китай всегда формирует свою позицию, исходя из сути происходящего".

Чжан Цзюнь заявил, что Китай поддерживает урегулирование ситуации вокруг Украины посредством переговоров, добавив, что "суверенитет и территориальная целостность государств должны всегда уважаться".

"За прошедшую неделю Совбез провел два экстренных заседания, все стороны подробно изложили свои позиции и озабоченности относительно сложившейся ситуации", - указал постпред КНР, подчеркнув, что СБ ООН "должен откликнуться". "В то же время этот ответ должен быть рассудительным. Все действия должны быть направлены на разрядку кризиса, а не на подливание масла в огонь", - подчеркнул дипломат.

По его словам, Китай выступает за то, что "безопасность одной страны не может быть достигнута путем нарушения безопасности других стран", а "региональную безопасность нельзя укрепить за счет усиления альянсов". "На фоне пяти последовательных раундов расширения НАТО законные озабоченности России в сфере безопасности должны быть учтены", - подчеркнул дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов отправить в Минск на переговоры с Украиной российскую делегацию. Позднее Песков отметил, что украинская сторона в ответ на идею провести переговоры в белорусской столице предложила вместо нее Варшаву, а затем ушла со связи. В ночь на субботу пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский согласился на предложение российского лидера и готов говорить о мире и прекращении огня.

24 февраля Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.